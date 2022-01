Non rispetta il rosso, si scontra con il treno

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

SEON - Ha avuto luogo oggi poco dopo mezzogiorno uno scontro tra un'automobile e un treno a Seon, nel Canton Argovia.

Lo ha reso noto la polizia cantonale argoviese, che ha riassunto l'accaduto in un comunicato.

Poco prima delle 13, l'automobilista 47enne ha ignorato - per ragioni che andranno chiarite - la luce rossa lampeggiante del passaggio a livello, proseguendo sui binari proprio mentre sopraggiungeva un treno delle FFS.

Lo scontro è stato inevitabile, con il veicolo che ha subito danni estesi. Il conducente del mezzo è rimasto ferito in modo lieve, ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

A causa della collisione, la linea regionale tra Lenzburg e Beinwil am See è rimasta chiusa al traffico ferroviario per circa due ore.

La polizia cantonale argoviese ha aperto un'indagine per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Kantonspolizei Aargau