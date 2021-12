Danneggia due auto, fa pipì a bordo strada e poi fugge

SAN GALLO - Al volante della sua vettura ha urtato due auto. Poi si è fermato per fare pipì a bordo strada e, noncurante del danno causato, è ripartito per imboccare l'autostrada, danneggiando tra l’altro uno spartitraffico. È quanto accaduto ieri sera attorno alle 18 a San Gallo, in Lagerstrasse. Il protagonista era un cittadino svizzero 34enne in palese stato di ebbrezza, come segnalato alle autorità.

La polizia - come si apprende da un'odierna nota - si è subito messo sulle tracce della vettura in questione ed è riuscita a raggiungerla lungo l'autostrada, all'altezza dello svincolo di Winkeln. Ma non è stato possibile attirare l'attenzione del conducente, né con i lampeggianti né con gli altoparlanti.

A un certo punto il 34enne ha preso l'uscita per un'area di servizio. E senza fermarsi ha poi proseguito nuovamente sull'autostrada, dove ha accelerato. Nella località di Oberbüren ha quindi imboccato lo svincolo e si è fermato. Lì sono scattate le manette.

La sua vettura è temporaneamente finita sotto sequestro. Mentre la sua licenza di condurre, emessa all'estero, è stata bloccata. Nei suoi confronti è scattata una denuncia.