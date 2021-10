I dipendenti svizzeri barano sfacciatamente sulle note spese

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Hai mai barato sui rimborsi spese? No, mai fatto. In rarissimi casi, ma solo per compensare altri costi sostenuti. Raramente. Ogni tanto arrotondo per eccesso, ma nulla di eclatante. Capita, d'altra parte sono sottopagato. Lo faccio spesso. Rimborsi spese? E chi li ha mai avuti... No, anzi. Mi sobbarco di costi che potrei farmi rimborsare. [{"keyQ":"q_wavqds"}] Vota Risultati Hai mai barato sui rimborsi spese? No, mai fatto. 60% (695 voti) 60% In rarissimi casi, ma solo per compensare altri costi sostenuti. 6% (66 voti) 6% Raramente. 1% (9 voti) 1% Ogni tanto arrotondo per eccesso, ma nulla di eclatante. 2% (21 voti) 2% Capita, d'altra parte sono sottopagato. 1% (13 voti) 1% Lo faccio spesso. 3% (31 voti) 3% Rimborsi spese? E chi li ha mai avuti... 15% (176 voti) 15% No, anzi. Mi sobbarco di costi che potrei farmi rimborsare. 13% (156 voti) 13% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1544413,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1264839","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_wavqds":{"a":{"a_deoyik":"No, mai fatto. ","a_5wv999":"In rarissimi casi, ma solo per compensare altri costi sostenuti.","a_um6ms":"Raramente.","a_mj7fgf":"Ogni tanto arrotondo per eccesso, ma nulla di eclatante.","a_1qa11":"Capita, d'altra parte sono sottopagato.","a_wmykgf":"Lo faccio spesso.","a_6zvbr":"Rimborsi spese? E chi li ha mai avuti...","a_m4fmue":"No, anzi. Mi sobbarco di costi che potrei farmi rimborsare. "},"q":"Hai mai barato sui rimborsi spese?","t":"0"}}}

ZURIGO - La nuova sedia da ufficio per la casa e la cena con gli amici... tutto pagato dal datore di lavoro. Agli svizzeri piace barare sulle note spese, come dimostra un recente studio della società di software SAP-Concur e dell'istituto di ricerche di mercato Opinium Research.

Il 12% dei dipendenti in Svizzera ritiene che una rimborso spese falso fino a 100 franchi non sia un problema. Imbrogliare, però, costa caro alle aziende. Le realtà svizzere con 250 dipendenti perdono circa 14'100 franchi l'anno a causa di spese fraudolente.

Gli svizzeri tendono con più facilità a barare sulle spese di trasferta (i rimborsi sui chilometri compiuti in auto): il 38 percento degli intervistati ha ammesso di aver arrotondato le cifre per eccesso. Un terzo dei dipendenti ha anche presentato conti privati al ristorante spacciandoli per incontri di lavoro.

Sulle note spese a volte finiscono anche gli alcolici del minibar. Il 31 percento degli intervistati ha fatto pagare al datore di lavoro le bollette telefoniche e il 29 percento l'arredamento o le apparecchiature da ufficio da mettersi in casa.

Secondo il sondaggio, la maggior parte dei dipendenti desidera sfruttare in questo modo i rimborsi per compensare gli straordinari non pagati, per coprire costi supplementari sostenuti, o ripagarsi del tempo speso nei viaggi di lavoro. Due terzi degli intervistati sono dell'opinione che i rimborsi sulle spese di viaggio della loro azienda siano insufficienti.

La frode sulle spese può portare al licenziamento - Da un punto di vista legale, i dipendenti non sono autorizzati a barare nemmeno di un centesimo quando si tratta di spese, come ha spiegato a 20 Minuten Andrea Schwarzenbach, esperta di diritto del lavoro presso l'Associazione svizzera dei datori di lavoro: «Per un'azienda che scopre dipendenti coinvolti in frodi sui rimborsi, si consiglia di inviare un avvertimento scritto».

Se il dipendente è recidivo, l'azienda può licenziarlo. Ovviamente la proporzionalità è importante: «Se si tratta di pochi franchi, è più opportuno un secondo avvertimento. Se ci sono diverse centinaia di franchi in ballo, la disdetta può essere data dopo il primo avvertimento», afferma Schwarzenbach.

La sorveglianza è vietata - Spesso è molto dispendioso in termini di tempo scoprire imbrogli sulle spese. Qualsiasi software spia per il monitoraggio dei dipendenti è vietato in Svizzera, come afferma Michele Stutz, esperta di diritti del lavoro presso la società di consulenza MME Legal Tax Compliance.

«Se si tratta di un pasto, è possibile controllare il dettaglio spese e cercare di capire se effettivamente si sia trattato di un pranzo di lavoro», afferma Stutz. In caso di frode sull'orario di lavoro, l'azienda può chiedere la collaborazione di eventuali testimoni e verificare se il dipendente abbia effettivamente lavorato all'orario dichiarato».