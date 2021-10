Scontro tra due auto, una ferita grave

FILZBACH - Una manovra sbagliata ha causato un grave incidente stradale stamattina a Filzbach, canton Glarona. Una donna di 56 anni ha riportato ferite gravi, comunica la Polizia cantonale.

Il conducente di un'autovettura, un uomo di 78 anni, intendeva svoltare a sinistra uscendo da un'area sterrata. L'automobilista non ha visto un'auto in arrivo e c'è stato uno scontro. La conducente della seconda auto, una 56enne, ha riportato ferite gravi ed è stata portata all'Ospedale cantonale di Glarona. Il 78enne e la sua copilota 75enne si sono invece recati in ospedale per un controllo preventivo.