Un edificio brucia a St-Imier, i pompieri sono all'opera

ST-IMIER - Un incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio nel centro di St-Imier (BE). La strada vicina è chiusa al traffico e i pompieri sono tuttora in azione per spegnere le fiamme.

Il fuoco ha raggiunto il tetto dell'edificio, ha detto il portavoce della polizia cantonale bernese Joel Regli a Keystone-ATS, confermando una notizia diffusa da radio RJB.

Due ambulanze, la Rega e un'unità di supporto psicologico sono sul posto. A una persona si è dovuto prestare delle cure, ha detto Regli, senza fornire ulteriori dettagli. Non si sa quante persone siano state fatte evacuare.