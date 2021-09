Terribile frontale in galleria, morto un 77enne

SAN GALLO - Ha avuto un esito letale il tremendo frontale avvenuto questa notte nella galleria di Quarten sull'A3. Nella galleria, situata tra i comuni di Walenstad e Murg, il traffico era gestito in maniera bidirezionale a causa di un cantiere nell'altra canna.

Attorno alle 2.40, per motivi ignoti, un automobilista - uno svizzero di 77 anni residente nel canton Grigioni - ha invaso la corsia di contro mano scontrandosi frontalmente contro un camion che transitava correttamente. Il tremendo impatto non ha lasciato scampo all'anziano, mentre l'autista del mezzo pesante - un 32enne - ha riportato ferite lievi.

I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno estratto l'automobilista dalle lamiere contorte della sua vettura, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 32enne camionista è stato invece trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

La polizia cantonale di San Gallo ha aperto un'inchiesta per far luce sulla dinamica e sulle cause della tragedia. L'identificazione della vittima è attualmente in corso.

Polizia canton San Gallo