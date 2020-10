Si ferisce gravemente mentre pigia l'uva

MALANS - Un uomo è rimasto gravemente ferito sabato mattina a Malans (GR) in un'azienda vinicola. La gamba si è incastrata in un macchinario e il 39enne ha dovuto essere trasposto in ospedale in elicottero.

Secondo la polizia cantonale grigionese, l'uomo era impegnato a pigiare l'uva al momento dell'incidente. È riuscito a spegnere il macchinario da solo, ma per liberare la gamba sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Landquart che hanno tagliato il metallo dell'apparecchiatura.

Un'ambulanza ha fornito i primi soccorsi all'uomo gravemente ferito, che è poi stato trasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira. Un'équipe di assistenza ha fornito supporto psicologico ai colleghi e ai servizi di emergenza.