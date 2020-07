Nubifragio violentissimo, e Lucerna finisce sott'acqua

LUCERNA - Violenti temporali hanno investito nel pomeriggio la città di Lucerna, inondando strade e sommergendo vetture. Interessati, riporta 20 Minuten che ha ricevuto diverse foto dei disagi dai suoi lettori, Lucerna, Emmen, Buchrain e Rain. In azione diverse unità dei vigili del fuoco.

La pioggia, torrenziale e con medie ben superiori ai 50 mm/m2, ha allagato anche alcuni tratti dell'autostrada A4 e imperversato anche in centro città a Lucerna.

Niente bus e niente treni: «Francamente non so come tornerò a casa», racconta un lettore preoccupato. Sebbene la maggioranza dei problemi siano stati risolti con il soggiungere della sera, il traffico ferroviario non è ancora completamente ripristinato.

L'ora di punta ma... sott'acqua, «Mai visto niente del genere», commenta un abitante della città, «le macchine erano ferme nell'acqua e non si muovevano più... Qualche volta capita che ci sia un allagamento, sì, ma mai nulla di così estremo».

Foto Lettore 20 Minuten