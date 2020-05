Per un mozzicone di sigaretta, sfollato tutto un palazzo

SAN GALLO - A causa di un mozzicone di sigaretta, gettato in maniera disattenta in un sacco dell'immondizia, su di un balcone di una palazzina di Goldach (SG) si è sviluppato un incendio. A dare l'allarme, uno dei dirimpettai, che ha visto le fiamme da casa sua attorno alle 10.30 di venerdì.

Tutti gli occupanti dello stabile hanno lasciato le loro case, le operazioni di spegnimento hanno poi scoperto la causa del rogo: gli inquilini dell'appartemento in questione erano soliti buttare i mozziconi di sigaretta nel sacco in balcone. Questa volta, però, uno di questi non era completamente spento e ha finito per dar origine alle fiamme.

I danni, conferma la Cantonale, ammontano a «diverse migliaia di franchi».