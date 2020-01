Trova un anello da 2000 franchi, ma non è affatto contento

ERMATINGEN (TG) - Un anello di Cartier recapitato per sbaglio nella bucalettere, con tanto di attestato d'autenticità, è una bella sorpresa. In teoria. Ma al giorno d'oggi non si può mai stare tranquilli.

La "fortuna" è capitata di recente all'imprenditore Elmar Borucki di Ermatingen, nel canton Turgovia, che non l'ha presa affatto bene. Il gioiello - valore stimato 1900 franchi, secondo un certificato allegato - è arrivato per posta ordinaria, da un mittente sconosciuto. Il destinatario, ha spiegato a 20 Minuten, è convinto che si tratti di una truffa.

Nei forum sul web il sospetto sembra trovare conferma. Diverse persone - in Australia, Svezia, Francia - avrebbero ricevuto lo stesso pacchetto nelle ultime settimane. Potrebbe trattarsi di un falso, anche perché la gioielleria che autentica i gioielli, con sede a Hong Kong, risulta non raggiungibile al telefono.

«Temo che ora un gruppo di truffatori mi aspetti al varco, pretendendo che io paghi questo oggetto» confessa il 48enne turgoviese. Finora il destinatario del "regalo" non ha ricevuto fatture.

Un dettaglio che appare sospetto a Jean-Claude Frick, esperto digitale di Comparis.ch. «Non ho mai sentito parlare di un simile trucco. Non so che cosa potrebbe esserci dietro. Se le persone ricevono le cose senza averle ordinate, è comune includere una fattura».

Cartier, contattata da 20 Minuten, non ha per ora commentato la vicenda. Per sicurezza Borucki ha denunciato il fatto alla Polizia cantonale. In attesa dei futuri sviluppi.