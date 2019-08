FFS: 69 porte problematiche e 572 difetti 

BERNA - A distanza di 24 giorni dal tragico incidente durante il quale un dipendente delle FFS ha perso la vita per essere rimasto incastrato in una porta e successivamente trascinato dal treno, l’azienda ha avuto modo di controllare tutte le 1832 porte di 458 carrozze CU IV.

Un controllo approfondito che ha permesso di riscontrare 572 difetti. In 69 occasioni è stato riscontrato un difetto nel funzionamento della protezione antipizzicamento delle porte, che in 7 casi non ha funzionato. Le FFS ci tengono però a precisare che «la maggior parte dei difetti riscontrati non hanno ripercussioni sul funzionamento delle porte e sono irrilevanti per la sicurezza».

Le restanti 493 carrozze invece sono attualmente in revisione e verranno controllate prima della loro messa in servizio. «Tutti i difetti rilevanti per la sicurezza - concludono le FFS - sono stati immediatamente eliminati o le porte sono state chiuse a chiave. In questo modo si garantisce che non viene impiegata nessuna porta con un difetto della protezione antipizzicamento».