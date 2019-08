Controllore morto, il sistema anti-incastro era difettoso

BADEN - Un difetto tecnico del sistema anti-schiacciamento: questa la causa dell'incidente che ha provocato la morte di un capotreno delle FFS a Baden (AG) rimasto incastrato in una porta del convoglio del tipo EW IV lo scorso 4 agosto. Lo ha comunicato oggi il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Un difetto del dispositivo di sicurezza ha avuto quale conseguenza che la forza di chiusura della porta non è stata ridotta nel momento in cui ha incontrato «l'ostacolo», precisa il SISI.

L'incidente si è verificato alle 00.10 alla stazione di Baden. Il controllore 54enne è rimasto incastrato in una porta del treno al momento della partenza ed è stato trascinato via. È poi morto per le gravi ferite riportate.

Misure in corso - In seguito all’incidente - si legge in un comunicato -, le FFS hanno immediatamente avviato delle indagini sul sistema di chiusura delle porte e sulla protezione anti-incastro e messo in atto misure immediate. «Le conclusioni del rapporto intermedio del SISI così come le raccomandazioni espresse saranno integrate nei lavori. Misure concrete per la loro implementazione sono già in corso.»