Il transgender Ellyot non è stato ammesso nell'esercito

BERNA - Il 21enne vodese Ellyot, è nato di sesso femminile, ma si è sempre sentito un uomo. All'età di 18 anni finalmente, precisamente nell’agosto 2018, ha cambiato ufficialmente genere. Inoltre, ha seguito una terapia ormonale a base di testosterone per un anno e mezzo. E nel 2019, il suo seno è stato rimosso chirurgicamente.

Secondo Ellyot, fino a questo momento tutto è andato secondo i piani: «Il cambiamento è stato ben accolto dalla mia famiglia e dai miei amici. Adesso sto molto meglio».

Quest'anno, il ragazzo ha cercato di entrare nell’esercito. Sebbene abbia superato tutti i test sportivi e medici, è stato dichiarato inadatto. «Il medico mi ha detto che sebbene tutti i risultati fossero buoni, l'esercito scarta un trans in automatico in quanto considerato doppiamente inadatto».

Per Ellyot, questa logica non è solo umiliante, ma anche discriminatoria. Contro la decisione il 21enne ha quindi fatto ricorso. Poco dopo è stato contatto dall'esercito: «Sono stato chiamato e mi è stato chiesto perché volessi davvero arruolarmi».

Tra i motivi che hanno spinto a rifiutare la sua candidatura vi sarebbe il fatto che il giovane potrebbe essere discriminato dagli altri soldati. Poiché continua a insistere sul suo reclutamento, ha recentemente ricevuto una lettera dall'esercito: «Mi hanno detto che sarei stato convocato davanti a un Comitato che deciderà il mio caso, tra cinque o sette mesi».

Per il giovane, l'intera situazione non è solo angosciante ma anche incomprensibile: «La mia transessualità non è stata finora un problema. Fino ad oggi non ero mai stato discriminato».

Delphine Allemand dell'esercito svizzero ha spiegato a "24 Heures" che la transessualità da sola non rende una persona inadatta al servizio militare. Ma ci sono diversi fattori da considerare. Ad esempio, le persone transgender hanno spesso bisogno di un supporto medico o psicologico che l'esercito non può garantire.

Ogni anno, vengono condotte in media 18 prove attitudinali a persone transessuali. Finora, tuttavia, solo un transgender ha indossato l'uniforme militare. L'esercito prende sul serio il problema. Il 1 ° aprile è stato assunto un esperto di diversità per trattare non solo argomenti LGBT, ma anche minoranze linguistiche o religioni.