Zurighese morto nello schianto ad alta velocità: «È come se avessi perso mio figlio»

ZURIGO - Lo zurighese (di Winterthur) SK* (25), ha perso la vita in un incidente automobilistico in Kosovo, sabato mattina. Lo svizzero con radici turche era il manager dei rapper Azet e Mero.

I poliziotti intervenuti sul posto - come riferisce Indeksonline - sostengono che K. stesse viaggiando a velocità elevata: «Parti della Porsche Cayenne sono state scaraventate a 200 metri di distanza», hanno spiegato.

«La famiglia è devastata» - Il 43enne Sado Maksuti, amico di lunga data di K., non nasconde il proprio dolore: «Per me è stato come perdere mio figlio», ha ammesso a 20 Minuten. Maksuti stesso ha informato la famiglia di K. della sua morte. «Ho dovuto farlo e spero sia l'ultima volta. Non dimenticherò mai quel momento. La famiglia è devastata».

Maksuti conosceva K. e suo fratello gemello da circa dieci anni. «Con i suoi familiari partiremo oggi per il Kosovo. Da lì si va in Turchia, dove verrà sepolto». L'amico non ha voluto commentare l'incidente, ma ha aggiunto: «Amava le belle macchine, ma non è mai andato troppo forte».

«Non si capiva più nemmeno di che auto si trattasse» - La kosovara LS (29) era in prossimità del luogo dell'incidente quando si è verificato. «Ero a un distributore di benzina con amici... Quest'auto ha attirato la nostra attenzione perché viaggiava ad altissima velocità. A occhio, direi che andava a circa 160 km/h. Anche quelli attorno a me hanno commentato la sua velocità».

Dopo circa 15 minuti, i giovani sono passati davanti al luogo dell'incidente, a circa tre chilometri dalla stazione di servizio. «Non era nemmeno chiaro di che auto si trattasse. Siamo stati tutti molto toccati».

«Avrei ucciso per te» - Nel frattempo anche il rapper Azet ha commentato l'accaduto: «Eri mio fratello, la persona che era con me 24 ore su 24. Avrei ucciso per te. È come se fossi morto. Che Allah ti accolga in Paradiso. Non riesco ancora a crederci».

