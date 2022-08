Quella montagna tanto bella quanto letale

«Il luogo in cui è venuto l'incidente - precisa - è un percorso T3 e rientra nella categoria delle escursioni impegnative. Questo significa che per affrontarlo bisogna utilizzare scarponi e avere una buona conoscenza della montagna. Per le persone senza esperienza questo sentiero può risultare molto difficile. Ma alla fine in montagna non si sa mai. Puoi essere preparato e ben equipaggiato, ma scivolare e cadere comunque».