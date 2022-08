Sei casi di difterite in un centro per richiedenti asilo di Berna

«È stata confermata la presenza di due persone affette da difterite faringea e il riscontro delle tossine è positivo», ha indicato Samuel Wyss, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), confermando un'informazione della piattaforma in linea nau.ch. È stata inoltre confermata la presenza di difterite faringea in altre quattro persone per cui il test della tossina è ancora in corso, ha aggiunto Wyss. Nelle persone colpite non vi sono sintomi respiratori. In quarantena ci sono 92 richiedenti asilo minorenni non accompagnati su un piano, e 83 richiedenti asilo su un altro.