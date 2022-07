Si butta nel vuoto con i figli: «Al Creux-du-Van tra i 5 e i 10 suicidi l’anno»

Tra rassegnazione e riflessione - «È triste, ma penso che se non esistesse la possibilità del Creux-du-Van chi si vuole togliere la vita lo farebbe altrove», ha replicato il sindaco Favre. In disaccordo, però Dupanloup: «Sappiamo che i metodi e i luoghi scelti per il suicidio non si sostituiscono gli uni con gli altri. E rassegnarsi non è mai la soluzione».