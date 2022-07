Rischiamo blocchi dell'elettricità. Ecco come vivremmo nel peggior scenario possibile

Le domande più importanti sul lockdown elettrico

Come funzionerebbero questi blocchi della corrente elettrica?

In caso di uno scenario con arresti della rete su larga scala, l'elettricità verrebbe interrotta per quattro ore. «Dopodiché l'elettricità sarebbe riattivata per quattro od otto ore, a seconda della situazione», afferma Julien Duc, portavoce dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere AES. Gli intervalli di accensione e spegnimento si ripeterebbero per tutto il giorno. Nelle ore in cui c'è elettricità, cellulari e power bank finirebbero subito sotto carica per essere pronti all'uso nelle ore senza corrente.

Rischiamo di rimanere improvvisamente senza elettricità?

Come durante la pandemia, la situazione verrebbe costantemente analizzata e il Governo federale informerebbe durante le conferenze stampa quali misure sta adottando in base alla situazione.

Chi sarebbe interessato?

Le interruzioni si applicherebbero alternativamente su singole aree di comuni o distretti. «Le dimensioni di queste aree dipendono dalle dimensioni della rete di distribuzione locale», spiega ancora Duc. In caso di lockdown elettrico, sarebbero colpiti tutti, privati e aziende.

Ci sarebbero eccezioni?

«I grandi ospedali a volte hanno le proprie linee di approvvigionamento e non sarebbero interessati dalle chiusure», afferma Duc. Le grandi aziende con un elevato consumo di energia, come Migros o Coop, sono fondamentalmente responsabili della ricerca di soluzioni per il superamento delle interruzioni.