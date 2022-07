«La Svizzera rischia il caos in caso di blackout»

Tuttavia secondo Mauro Tuena, presidente della Commissione Politiche per la Sicurezza, queste misure non sono ritenute sufficienti. «La Svizzera non è preparata ad affrontare uno scenario del genere. Manca poco tempo. Il Consiglio federale deve agire immediatamente», ha dichiarato il consigliere nazionale dell'UDC. È necessario un concetto di emergenza coordinato a tutti i livelli, in cui siano definite tutte le possibilità e le misure. Secondo Tuena, questo include anche un ripensamento dell'energia nucleare: «Dobbiamo assicurarci di avere abbastanza elettricità prodotta da noi, e non essere dipendenti dall'estero». Inoltre, in caso di carenza di energia, sono necessarie informazioni sulle aree in cui l'elettricità sarà ridotta e su come sarà regolata la distribuzione dell'elettricità rimanente. «Bisogna anche chiarire come la popolazione possa essere informata e calmata, in modo che non si verifichino scene tumultuose», ha spiegato Tuena.