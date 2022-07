Dighe a secco, inverno buio

Come confermato ai quotidiani del gruppo Tamedia da Thomas Grond di Repower - azienda che gestisce diversi complessi idroelettrici in tutta la Svizzera - «deve cominciare a piovere al più presto o finiremo per trovarci in una situazione molto rischiosa. Se non entriamo nei mesi invernali con le dighe piene al di sopra dell'80% potremmo rimanere senz'acqua entro la fine dell'inverno». Non è così catastrofista, invece, un altro grande gestore elvetico, Axpo. E il motivo è davvero dolceamaro: ritiene che i suoi bacini verranno riempiti in maniera sufficiente, sì, ma dalle acque dei ghiacciai in scioglimento.