Un inverno senza elettricità in Svizzera, ecco come potrebbe essere

I motivi all'origine di uno pseudo-blackout generalizzato in tutto il Vecchio Continente hanno origini diverse: dal tappo di bottiglia delle risorse energetiche causato dalla guerra in Ucraina, passando per la siccità che azzoppa le centrali idroelettriche e una in difficoltà nel settore nucleare diffuso in diversi Paesi, vuoi per la corsa al "verde" e vuoi per la vetustà di diversi impianti (realtà, questa, anche Svizzera).