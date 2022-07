Lupo, è scontro tra Governo e l'Ufficio federale dell'ambiente

Ieri sera, nel servizio della SRF un funzionario dell'UFAM aveva dichiarato che la maggior parte degli animali da allevamento viene ancora uccisa in luoghi in cui non sono state adottate misure di protezione del bestiame. Pertanto, a suo avviso, non vi è alcuna necessità di intervento immediato. Per stemperare a breve termine la situazione nelle aree con popolazioni di lupi in crescita, il Consiglio federale ha già adattato l'ordinanza federale sulla caccia per l'estate 2022. Ciò, secondo l'UFAM, rafforzerà ulteriormente la protezione delle greggi e permetterà ai cantoni di intervenire più rapidamente sulle popolazioni di lupi.