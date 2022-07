«Presto il lupo attaccherà anche l'uomo»

Secondo Bittner, non è necessario abbattere il lupo in modo proattivo, la regolamentazione naturale se ne occuperà da sola. «Non c'è spazio infinito in Svizzera. L'autoregolamentazione è già in atto: i branchi uccidono i lupi invasori». Per il biologo non è nemmeno realistico presumere che i lupi attaccheranno l'uomo. «Dovresti comportarti nel modo sbagliato per far sì che accada una cosa simile». Ad esempio, tentando di nutrire i lupi. «È necessaria cautela nelle aree abitate da questa specie», aggiunge l'esperto. «Ma non serve una pistola, basta il buon senso. I cani, ad esempio, dovrebbero essere sempre tenuti al guinzaglio».