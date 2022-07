Il lento crollo della vita notturna zurighese

D'altra parte, però, ci sono città in cui gli attori principali del mondo culturale e dello svago - consapevoli del problema - sono intervenuti in anticipo, istituendo fondazioni o lobby apartitiche che si occupano proprio della sua tutela. Ad esempio a Basilea, dove è stata istituita "Kulturstadt jetzt!" ("Città della cultura, ora!"), e pian piano la via notturna è diventata accettata, parte della cultura basilese. Ciò accade anche all'estero, nelle città britanniche come Londra e Manchester esistono persino delle figure che possono essere definite "sindaci" della vita notturna, che fanno parte dell'amministrazione e che collaborano con le autorità per gestire problemi e trovare soluzioni.