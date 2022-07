Scambio di genere in una scuola zurighese, è un gioco

Lo psicologo infantile Felix Hof descrive il motto "ragazze e ragazzi fighi" come problematico: «Usare queste parole in questo contesto non ha alcun senso da un punto di vista educativo. Si tratta di stereotipi che possono portare a prese in giro. È un argomento molto delicato». Hof comprende le preoccupazioni dei genitori: «L'educazione spetta ai genitori - conclude - la scuola non deve decidere da sola».