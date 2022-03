«La famiglia segreta di Putin fuori dalla Svizzera»

BERNA - «Cara Confederazione Svizzera, perché concedi la residenza ai complici del regime di Putin?» È così che una petizione online sulla piattaforma Change.org chiede l'espulsione dal nostro paese per la “famiglia segreta” del presidente russo, che - secondo recenti indiscrezioni - vivrebbe in Ticino. Una petizione che è già stata sottoscritta da oltre quarantacinquemila persone.

È degli scorsi giorni la notizia - pubblicata da PageSix, la sezione dedicata al gossip del New York Post - secondo cui si troverebbe in Svizzera (più precisamente, da qualche parte in Ticino) Alina Kabaeva, l'amante di Vladimir Putin, con «i loro quattro figli».

Una situazione, questa, che non manca di suscitare del malcontento in molte persone. In particolare, in considerazione del fatto che la Svizzera ha applicato tutta una serie di sanzioni nei confronti della Russia. I promotori della petizione scrivono dunque che la donna sarebbe «nascosta in Svizzera», evitando «le conseguenze delle sanzioni».

La petizione chiede inoltre di verificare la provenienza dei soldi utilizzati per l'acquisto degli immobili in Svizzera che attualmente vengono utilizzati da Kabaeva e dai figli.



Screenshot Change.org