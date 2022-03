L'amante di Putin? Nascosta in Svizzera con i figli

LUGANO - Si starebbe nascondendo in Svizzera con «i loro quattro figli». Questa l'indiscrezione riportata da Page Six, la sezione dedicata al gossip del New York Post. Il riferimento è ad Alina Kabaeva, l'amante di Vladimir Putin.

Il presidente russo è stato ufficialmente sposato con Ljudmila Skrebneva, nata a Kaliningrad nel 1958 e laureata in lingue a San Pietroburgo. I due si sono successivamente separati, con divorzio consensuale annunciato durante un gran ballo al Cremlino, nel 2013. La donna si è poi risposata. Dopo essere sparita dalla scena pubblica erano state alimentate voci su una sua reclusione in convento.

«Mentre Putin effettua il suo assalto all'Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, almeno per ora la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, come ci ha riportato una fonte», spiega la testata americana.

La 38enne è «una ginnasta olimpica vincitrice dell'oro, avrebbe quattro figli con il leader russo, anche se i due non lo hanno mai confermato ufficialmente». Secondo il sito di Page Six, «i due hanno due figlie gemelle di 7 anni nate alla clinica Sant'Anna, a Lugano, nel febbraio 2015. Ma si pensa che abbiano anche altri due figli». Per la precisione «due ragazzi e due gemelle. «I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei», sottolinea la fonte.

Che la donna sia tornata in Ticino? Ovviamente è impossibile saperlo, ma non sarebbe del tutto improbabile.