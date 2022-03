Carne bio a prezzi più bassi, animalisti verso l'iniziativa popolare

ZURIGO - Costringere la grande distribuzione a vendere la carne bio a prezzi più bassi rispetto a quelli attuali: ci sta pensando la Protezione svizzera degli animali (PSA), che sta accarezzando l'idea di lanciare un'iniziativa popolare in materia.

«Siamo consapevoli del fatto che un'iniziativa popolare è uno strumento potente: il testo deve essere formulato in modo molto preciso per ottenere l'approvazione e avere un impatto, stiamo lavorando su questo», afferma Stefan Flückiger, responsabile della politica agricola presso la PSA, in dichiarazioni riportate oggi dalla NZZ am Sonntag. L'obiettivo sarebbe quello di rendere più abbordabile, per il consumatore, la carne prodotta in modo da rispettare il benessere degli animali.

Sostegno alla proposta in questione giunge dal professore di economia Mathias Binswanger, che vorrebbe vedere aumentare la quota dei proventi a beneficio degli allevatori, mentre alla fine il prezzo al consumo dovrebbe calare. Questo approccio interferirebbe però fortemente con gli affari di Coop e Migros, che sono i maggiori acquirenti di carne svizzera: entrambe le aziende negano comunque di disporre di margini troppo elevati.