Esperti preoccupati per l'aumento degli attacchi di panico

ZURIGO - «Improvvisamente non riuscivo più a respirare, sembrava che qualcuno fosse seduto sui miei polmoni». Questo è ciò che l'influencer Mimoza ha raccontato di recente su Instagram. Sotto, i commenti di moltissimi, prevalentemente giovani, che hanno vuotato il sacco raccontando i propri attacchi di panico, quasi tutti generati dal contesto pandemico.

Roger Staub, CEO della Fondazione Pro Mente Sana, prende quale esempio i dati dello "Swiss Corona Stress Study" per illustrare l'entità del problema: «Prima della pandemia, circa il 7% dei giovani tra i 14 e i 24 anni soffriva di gravi sintomi depressivi. Oggi è il 30%, oltre quattro volte il dato precedente». Secondo Staub, purtroppo, ci si deve aspettare un ulteriore aumento dei pensieri suicidari e di tentativi di togliersi la vita tra i minori di 24 anni.

«Lo stress permanente appesantisce la psiche» - Il Covid è un peso per i giovani a più livelli: «Si preoccupano per il loro futuro accademico e professionale. E hanno paura di perdere la vita. Molto di ciò che è importante in questa fase - uscire, fare esperienza, viaggiare, confrontarsi con i coetanei - è diventato difficile, se non impossibile, durante questa pandemia», prosegue Staub. A causa dell'isolamento, i ragazzi passano sempre più tempo sui social, «ed anche il consumo eccessivo dei social media non è salutare a lungo termine». Tutti questi fattori portano a uno stress permanente che mette a dura prova la psiche e può condurre a depressione o disturbi d'ansia.

Josef Hättenschwiler, specialista in psichiatria e psicoterapia e direttore medico del Centro di Zurigo per il trattamento dell'ansia e della depressione (ZADZ), afferma anche che gli attacchi di panico, l'ansia generale, i disturbi del sonno e gli stati d'animo depressivi sono aumentati durante la pandemia. «Anche le persone senza precedenti malattie mentali stanno soffrendo di una maggiore ansia generata dalle mutate circostanze e dall'isolamento sociale».

«Puoi contrastare i disturbi d'ansia» - Secondo Hättenschwiler, la paura di per sé non è una cosa negativa. «Diventa patologica solo se si avverte anche senza pericoli reali». E diventa un problema quando porta ad evitare situazioni e alla fine ostacola la vita di tutti i giorni. Stress emotivo e schemi di pensiero negativi svolgono un ruolo importante nell'innesco di attacchi di panico e quindi anche nello sviluppo del disturbo di panico».

Come spiega Hättenschwiler, gli attacchi sono caratterizzati dalla loro subitaneità: «Le persone colpite spesso sudano e hanno un'estrema paura di avere un infarto o addirittura di morire. L'intensità dell'attacco è tale da portare a credere che sia presente un problema fisico pericoloso». Tuttavia, il disturbo d'ansia può essere contrastato (vedi box).

«I tempi di attesa per le terapie sono triplicati» - Gli esperti concordano sulla necessità di ampliare i servizi di consulenza e l'assistenza professionale. «Gli interventi psicoterapeutici offerti a bambini e giovani hanno raggiunto i loro limiti negli ultimi mesi», ammette Hans Kurt dell'"Alleanza Salute Psichica Svizzera". In primo luogo, consiglia alle persone colpite di parlare dei propri problemi. «Non è sempre necessario rivolgersi a uno specialista. Anche confidarsi con i genitori, l'assistente sociale della scuola o i coetanei può aiutare».

Staub avverte: «A causa della pandemia i tempi di attesa per ottenere supporto da parte dei terapisti sono triplicati. Mentre l'economia viene supportata con stanziamenti miliardari, non è stato speso nulla a favore dei trattamenti per i danni psicologici causati dalla pandemica».

È così che un'intera generazione rischia di riportarne le conseguenze: «I giovani di oggi sono i lavoratori di domani. Anche dal punto di vista economico sarebbe fondamentale proteggerli dallo stress psicologico. Non possiamo permetterci un'intera generazione problematica quando già c'è carenza di lavoratori qualificati».