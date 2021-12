ZURIGO - Appenzello Esterno è il cantone più libero della Svizzera, davanti al Liechtenstein (stato confinante inserito fra i cantoni), Argovia, Svitto e Basilea Città: è quanto risulta da una graduatoria stilata da Avenir Suisse - laboratorio di idee di matrice liberale - sulla base di 30 indicatori economici e sociali.

Proprio la variazione di questi parametri fa sì che il Ticino migliori nettamente la sua posizione, balzando all'ottavo posto, dopo il 20esimo dell'anno precedente. I Grigioni sono per contro 22esimi, in una classifica che è chiusa da Vallese e Ginevra.

Avenir Suisse ricorda che da diversi anni numerosi indici internazionali (per esempio l'Index of Economic Freedom) misurano l'impatto di leggi e istituzioni sulle libertà e che la Confederazione si piazza costantemente in cima alle classifiche. Tuttavia secondo l'organizzazione questi indici non comprendono tutte le limitazioni della libertà vigenti in Svizzera: l'effetto delle leggi e dei regolamenti cantonali non è praticamente considerato.

L'indice delle libertà di Avenir Suisse si propone di porre rimedio a questa lacuna: secondo i suoi promotori consente un confronto trasparente e diretto dei cantoni per quanto riguarda l'accettazione e la diffusione dei principi liberali.

La libertà resta tuttavia un concetto soggettivo: ciascun individuo può valutare in modo differente se una legge, per esempio, sia percepita come un ostacolo inutile che interferisce con le proprie opzioni d'azione. Per questo motivo l'indice di Avenir Suisse è concepito in modo interattivo: attraverso semplici attivazioni e disattivazioni di singoli indicatori, da eseguire sul sito dell'organismo, è possibile stabilire una classifica personale dei cantoni svizzeri.