Nuove misure anti-Covid: la soddisfazione di bar e club

BERNA - La Commissione svizzera bar e club (CSBC) è sollevata dal fatto che i suoi argomenti sulle misure anti-coronavirus «sono stati ascoltati» dal Consiglio federale. Gli eventi potranno svolgersi anche per soli vaccinati e guariti (2G) senza mascherina.

Si tratta di un segnale importante non solo per il settore, ma anche per le migliaia di lavoratori e per i giovani, si legge in un comunicato odierno dell'organizzazione. Gli affari legati alle Festività potranno ora essere almeno in parte salvati.

la regola delle 2G creerà una sfida logistica, soprattutto all'inizio, poiché le verifiche andranno fatte manualmente, ha proseguito la CSBC. Poco chiaro è anche come i clienti reagiranno alla nuova misura: soprattutto nelle zone periferiche potrebbe esserci un calo delle affluenze.

Anche per questo motivo è importante che le singole attività abbiano il diritto di scegliere se utilizzare la strategia 2G o se permettere l'accesso anche ai testati, ma con l'utilizzo della mascherina.