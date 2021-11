La vignetta 2022 è viola

BERNA - Sarà in vendita dal prossimo 1. dicembre, ma come di consueto avrete tempo fino al 31 gennaio 2022 per sostituire quello vecchio. Stiamo parlando del contrassegno autostradale, che per il 2022 sarà viola, come fa sapere oggi l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Eccetto il colore, anche quest'anno non cambia quindi nulla. Nemmeno il prezzo, che resta invariato a quaranta franchi. Il contrassegno, valido dal 1. dicembre 2021 al 31 gennaio 2023, potrà essere acquistato presso i distributori di benzina, le autofficine nonché gli sportelli degli uffici postali, doganali e della circolazione stradale.

ll contrassegno - lo ricorda l'AFD - è valido solo se incollato direttamente sul veicolo nel punto prescritto senza impiegare altri materiali. Per quanto riguarda gli autoveicoli, esso va fissato sul lato interno del parabrezza, mentre nel caso di rimorchi e motoveicoli su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile. È vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo sullo stesso o su un altro veicolo.

I contrassegni scaduti vanno staccati dal parabrezza per evitare che ostacolino la visibilità.

L’introduzione del contrassegno elettronico facoltativo è prevista nel corso del 2023.