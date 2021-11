Quasi tutti coloro che lo volevano sono vaccinati, il tasso è troppo basso?

BERNA - Il 75% della popolazione sopra i 12 anni è attualmente vaccinata. Secondo Tanja Stadler, presidente della task force anti-Covid, è una percentuale troppo bassa. «L'esperienza mostra che ci vuole un tasso di vaccinazione superiore all'85% affinché la pressione sul sistema sanitario diminuisca», sottolinea.

Quel traguardo sembra però difficilmente raggiungibile. Non sono previste grandi svolte nella corsa alla vaccinazione in quanto, coloro che volevano vaccinarsi l'hanno fatto. Secondo un sondaggio di 20 Minuten, solo il due per cento degli intervistati è ancora indeciso. C'è qualche possibilità di far aumentare questo esiguo numero? I rappresentanti del mondo medico e politico forniscono la loro ricetta.

«La colpa è del Governo federale» - Per Josef Widler, politico e medico, se non c'è più la corsa al vaccino è colpa anche della Confederazione: «La gente sta reagendo alle pressioni politiche e a questo mantra della responsabilità collettiva». Secondo Widler sarebbe più popolare puntare sulla responsabilità individuale: «Le persone devono essere convinte di avere un beneficio personale dalla vaccinazione».

«Non tutti vogliono il vaccino, va accettato» - I risultati del sondaggio non sorprendono nemmeno il consigliere nazionale UDC, Thomas de Courten. «Lo Stato deve accettare il fatto non tutti vogliano essere vaccinati». La strategia vaccinale non può essere attuata con pressioni politiche, aggiunge: «Bisogna proteggere le persone vulnerabili in modo mirato». Un primo passo, per de Courten, sarebbe l'applicazione della vaccinazione obbligatoria per il personale infermieristico.

«I numeri cambieranno» - Secondo la consigliera nazionale Flavia Wasserfallen (PS), le cifre ricavate da 20 Minuten possono cambiare. «L'ampia gamma di informazioni rese disponibili durante la settimana nazionale della vaccinazione aiuterà a contrastare le paure di coloro che fino ad ora hanno atteso. Solo a Berna ogni giorno vengono vaccinate 700 persone. Ogni singola vaccinazione riduce il rischio di sovraccaricare gli ospedali. Nessuno vuole che si torni a parlare di chiusure e aiuti economici».