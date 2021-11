In Svizzera 3'886 casi e sei vittime

BERNA - Sono 3'886 i test per il rilevamento del Covid-19 risultati positivi nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri erano stati 4'150. Lo comunica L'Ufficio federale della sanità pubblica. Il tasso di positività, su 37'105 tamponi effettuati, si attesta al 10,47%. Si contano inoltre sei decessi legati alla malattia. In Ticino ancora nessuna nuova vittima, come ormai da oltre un mese.

I ricoverati - Nelle strutture ospedaliere svizzere i pazienti Covid occupano il 2,5% dei posti letto complessivi, proporzione che si attesta al 14,2% nei reparti di cure intense (ieri era del 14,5%). I nuovi ammessi sono 35.

Il vaccino - Il 64,61% degli svizzeri è completamente vaccinato. Se si considera solo chi può attualmente farlo, le persone dai 12 anni in su, la percentuale sale al 73,53%.



Tio/20Minuti



