1721 positivi al Covid-19, 54 ricoveri, otto decessi

BERNA - Gli esperti di coronavirus della Confederazione e il Consiglio federale hanno più volte lanciato l'allarme: la situazione a livello epidemiologica si sta complicando. Negli ultimi giorni si sta infatti assistendo a un aumento, seppur lento, dei contagi da Covid-19 e i dati forniti dal rapporto giornaliero dall'UFSP confermano quest'andamento.

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1721 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 1792, una settimana fa 1288). Otto nuovi decessi sono stati segnalati (come ieri), mentre 54 persone sono state ricoverate in ospedale (ieri erano 18).

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 29'488 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 5,84%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 17'553. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 201,54. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,21.



Complessivamente 13'297'425 dosi di vaccino sono state consegnate ai cantoni, di cui 11'096'701 sono state somministrate. Il 63,47% delle persone hanno già ricevuto una seconda iniezione. Dall'inizio della pandemia, 872'556 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 11'648'887 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10'860 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 33'707.

In Svizzera si contano attualmente 9838 persone in isolamento e 7126 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.