La stagione della vaccinazione contro l’influenza si avvicina

BERNA - A partire da metà ottobre, le persone che lo desiderano potranno farsi vaccinare contro l’influenza. Le misure di lotta alla pandemia di coronavirus hanno contribuito a mantenere molto basso il livello di circolazione del virus dell’influenza nella stagione 2020/21. Ciò non significa che l’influenza sia diventata una malattia innocua.

Durante la stagione 2018/2019 si sono infatti registrate quasi 210'000 consultazioni. In numerosi casi, l’influenza provoca complicazioni che richiedono il ricovero ospedaliero e portano talvolta al decesso.

Raccomandazioni invariate - La vaccinazione contro l’influenza è raccomandata alle persone che presentano un rischio più elevato di complicazioni (dall’età di 6 mesi). Si tratta delle persone che soffrono di una malattia cronica, come le affezioni respiratorie o cardiache, delle donne in gravidanza, dei bambini nati prematuramente e delle persone dai 65 anni in su.

La vaccinazione è altresì raccomandata ai familiari delle persone a rischio più elevato di complicazioni, inclusi i familiari dei lattanti di età inferiore a 6 mesi che, pur essendo a rischio elevato, non possono essere vaccinati. In tal modo queste persone possono proteggere se stesse e le persone più vulnerabili riducendo il rischio di trasmissione dell’influenza. Pertanto la vaccinazione è particolarmente raccomandata ai familiari conviventi nella stessa economia domestica, al personale medico e infermieristico, ai collaboratori delle scuole dell’infanzia, dei centri diurni e delle case per anziani e di cura.

Nessuna controindicazione per i vaccini COVID - Mentre la campagna di vaccinazione anti-COVID-19 continua, l'Ufsp sottolinea che non vi è alcuna controindicazione a ricevere il vaccino contro l’influenza contemporaneamente alla vaccinazione anti-COVID-19 o a distanza di tempo ravvicinata da quest’ultima. In caso di domande, le persone interessate possono rivolgersi al loro medico curante.

Il sito vaccinarsicontrolinfluenza.ch raggruppa, tra l’altro, numerose informazioni aggiornate sulla vaccinazione contro l’influenza.

In caso di sintomi fatevi testare - «Che siate vaccinati o meno contro l’influenza o contro la COVID-19, in caso di sintomi influenzali siete invitati ad adottare le precauzioni del caso e a fare il test del coronavirus non appena possibile», aggiunge l'Ufsp.

Giornata della vaccinazione negli studi medici e nelle farmacie - Il periodo di vaccinazione dura da metà ottobre all’inizio dell’ondata di influenza. In Svizzera, in anni "normali" l’ondata di influenza inizia generalmente a gennaio.

Infine, venerdì 5 novembre 2021 si terrà la diciassettesima Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza. Si tratta di un’iniziativa lanciata dal Collegio di medicina di base (CMB), in collaborazione con l’UFSP, la Federazione dei medici svizzeri (FMH) e la Società svizzera dei farmacisti (pharmaSuisse). Quel giorno le persone interessate potranno farsi vaccinare contro l’influenza spontaneamente in tanti studi medici e farmacie di vaccinazioni, pagando un forfait raccomandato di 30 franchi, tutto incluso.