È ancora jackpot alla lotteria pro vaccino

BERNA - È una lotteria decisamente particolare quella vinta dalla 33enne zurighese Olivia. Si tratta della lotteria pro vaccino di Radio 1 lanciata dal giornalista e imprenditore radiofonico Roger Schawinski. La giovane si è aggiudicata il primo premio della seconda estrazione, portandosi a casa 10mila franchi. «Non ero sicura di vaccinarmi. Il jackpot vaccinale di Roger Schawinski mi ha dato l'ultima spinta per farlo», ha raccontato Olivia.

Altri due vittoriosi - Altri due fortunati, il 61enne specialista in informatica René e il 31enne assistente medico Simon, hanno invece vinto mille franchi ciascuno, comunica Radio 1.

Per chi contribuisce alla fine della pandemia - La 33enne utilizzerà parte della sua vincita per un viaggio a Fuerteventura. Anche il vincitore della prima estrazione, Marco, 57 anni, specialista in logistica, ha voluto regalarsi un viaggio con una parte dei suoi 10mila franchi. «Tutti non vogliamo altro che poterci muovere di nuovo senza restrizioni. L'unica via d'uscita dalla pandemia di Coronavirus è la vaccinazione», afferma Roger Schawinski, chiarendo lo scopo dell'iniziativa. «Con il jackpot della vaccinazione, voglio premiare quelle persone che stanno attivamente contribuendo a porre fine alla crisi», conclude.