L'obbligo di certificato Covid potrebbe essere esteso a partire dal prossimo lunedì

BERNA - Obbligo di certificato Covid per i locali interni di bar e ristoranti, come pure per concerti, teatri, cinema, musei, palestre, piscine coperte ed eventi con più di trenta persone: è verosimile che una decisione in tal senso sarà presa domani dal Consiglio federale. E - secondo indiscrezioni riportate oggi dal Blick - l'obbligo scatterebbe il prossimo lunedì 13 settembre.

Questa mattina il ministro della sanità Alain Berset, si apprende ancora dalla testata d'oltre San Gottardo, avrebbe inoltrato la relativa proposta al Consiglio federale. Un'opposizione è attesa soltanto dai consiglieri federali UDC Guy Parmelin e Ueli Maurer.

In un'intervista rilasciata al SonntagsBlick, Maurer si era infatti mostrato scettico nei confronti dell'estensione del certificato Covid: «Qualora il personale di servizio dovesse rifiutarsi di servire un caffè a lavoratori che non hanno il certificato, sarebbe un bordello» aveva detto.

Se l'obbligo di mostrare il documento sarà effettivamente esteso, a partire da lunedì per i settori in questione sarà pertanto necessario essere vaccinati, testati o guariti dal Covid.