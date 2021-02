In Svizzera 1065 positivi e 8 vittime

BERNA - Si mantiene stabile la curva dei contagi da Covid-19 in Svizzera. Nelle ultime 24 ore l'Ufficio federale di salute pubblica ha registrato 1065 nuovi positivi nel nostro paese e in Liechtenstein (ieri erano 1169). A questi si aggiungono purtroppo 8 decessi causati dal virus, in calo. Ieri i decessi erano stati 7.

Sono invece 45 le persone ricoverate in ospedale tra giovedì e venerdì per sintomi legati all'infezione. In totale, nelle ultime due settimane i contagi sono stati 13'813, sono decedute 146 persone e 427 sono state ospedalizzate.



elaborazione tio/20minuti

Il tasso di positività si attesta al 4,8 per cento, su un totale di 29'915 tamponi effettuati. L'indice di riproduzione del virus (Re) aggiornato al 16 febbraio è di 1,01. Sono 221'259 le persone che hanno ricevuto una vaccinazione completa (al 24 febbraio) e 751'009 le dosi somministrate dai Cantoni.

Attualmente 10'274 persone si trovano in isolamento, mentre 16'831 sono sottoposte a quarantena obbligatoria perché entrate in contatto con positivi, e altre 2'964 perché rientrate da paesi a rischio.



