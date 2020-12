Aperti per Natale e Santo Stefano, poi si chiude di nuovo

LOSANNA - In un comunicato stampa congiunto, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Friburgo hanno annunciato la decisione di chiudere i ristoranti a partire da sabato (26 dicembre) alle 23:00. «Al fine di armonizzare i sistemi cantonali, i governi rinunciano in questo modo di avvalersi delle possibilità di deroga autorizzate dalla legge federale per gli enti pubblici», affermano.



A differenza del Canton Ginevra (ieri) e del Giura (venerdì), la chiusura dei ristoranti non sarebbe necessaria in questi quattro cantoni. Il tasso di riproduzione del virus è infatti sempre inferiore a 1, la soglia fissata dal Consiglio federale. La scorsa settimana il consigliere di Stato vallesano Christophe Darbellay aveva insistito sul fatto che il suo cantone avrebbe utilizzato l'esenzione il più a lungo possibile. Ma alla fine sono entrati in gioco diversi argomenti che hanno portato a una svolta.

Da un lato, il desiderio di unificazione a livello nazionale. D'altra parte, il nuovo ceppo mutante, che solleva preoccupazioni. «Questa misura tiene conto dell'evoluzione dell'epidemia (in particolare la stabilizzazione del numero di casi a un livello elevato o ancora la recente mutazione del virus) e l'impossibilità per alcuni cantoni della Svizzera occidentale di sfruttare le possibilità di deroga», affermano i quattro governi cantonali.

«Rinunciando a questa possibilità, il Consiglio di Stato è consapevole del prezzo altissimo pagato da questo ramo. Invita quindi ancora una volta tutti ad adottare un comportamento che consenta di riprendere il controllo dell'epidemia», sollecitano le autorità di Neuchâtel. Si tratta soprattutto di essere chiari e comprensibili per la popolazione e gli attori economici. «Le misure porranno fine al clima di incertezza derivante dalla concessione di deroghe. Durante le discussioni con le organizzazioni professionali è stata infatti sottolineata la necessità di stabilità», aggiungono.

Neuchâtel ha comunque deciso di continuare a beneficiare delle deroghe ai provvedimenti federali per quanto riguarda musei, biblioteche e negozi, in particolare per quanto riguarda le aperture domenicali e notturne previste per il 23 dicembre. Fitness, piscine e benessere rimarranno chiusi.