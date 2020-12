Quarantena obbligatoria per chi arriva da Regno Unito e dal Sudafrica

BERNA - Tutte le persone entrate in Svizzera dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica dopo il 14 dicembre 2020 devono mettersi in quarantena per dieci giorni.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale per «prevenire per quanto possibile» la diffusione della variante più contagiosa del coronavirus scoperta nel Regno Unito e in Sudafrica.

Sempre per questo motivo, la Confederazione ha «inoltre deciso di vietare da oggi l’entrata a tutti gli stranieri che intendono venire in Svizzera dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica», riporta Berna in comunicato.

La mutazione, la cui esistenza è stata resa nota questo fine settimana dall'OMS, è più contagiosa della precedente (si parla del 70% in più di trasmissibilità) ma non vi sono ancora dati che ne confermino una maggiore pericolosità né un'immunità ai vaccini attualmente approvati e in uso.

In seguito alla notizia, sono diverse le nazioni che hanno "tagliato i ponti" aerei con il Regno Unito, tra questi c'è anche la Confederazione. Fra i paesi vicini alla Svizzera in cui si è manifestata cè' l'Italia (a Roma, ma non in Lombardia) e forse la Germania.