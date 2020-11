Obbligo di vaccinarsi? Christoph Franz è favorevole

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

BASILEA - Christoph Franz, Presidente del Consiglio di amministrazione del colosso farmaceutico Roche, ha dichiarato di essere favorevole a rendere il vaccino obbligatorio per affrontare la crisi di coronavirus.

L'imprenditore si schiera così in modo opposto rispetto alla posizione presa dal Consigliere federale Alain Berset, che ieri in conferenza stampa ha dichiarato che non ci sarà nessun obbligo di vaccinazione generale nel nostro paese.

«Personalmente sono a favore della vaccinazione obbligatoria», ha detto Franz oggi al quotidiano "Handelszeitung", ripreso dal Blick. «Anche se so che questa è una posizione controversa» ha poi ammesso il dirigente.

Per quanto riguarda le motivazioni, l'imprenditore sostiene che la protezione dei cittadini nel suo insieme è molto importante, e che vaccinarsi non è solo «una misura protettiva per se stessi». Infatti, «con una vaccinazione, tutti contribuiscono alla protezione dell'intera popolazione».

Questo permetterebbe un allentamento delle restrizioni anti-coronavirus. Secondo Franz, «un'obbligatorietà qui creerà delle libertà altrove».

Un'opzione che non piace a tutti - Secondo l'esperto della task force della Confederazione contro il Covid-19 Marcel Tanner, invece, non bisogna spingere verso un obbligo di tale vaccino. La chiave, per l'esperto, è invece informare e puntare sull'adesione della popolazione.

Recentemente, nell'ambito di un sondaggio eseguito in Svizzera dalla società Comparis, solo il 17,4% della popolazione ha dichiarato che vorrebbe che il vaccino sia obbligatorio. La maggior parte degli interpellati preferirebbe invece una vaccinazione facoltativa, e al momento anche il Governo elvetico sembra seguire questa linea.

Nel frattempo la produzione di un vaccino continua a grandi ritmi, e anche Roche è entusiasta delle novità che arrivano dal fronte di Pfizer e Biontech. Il CEO di Roche, Severin Schwan, l'ha definita una «svolta».