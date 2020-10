Albinen entra a far parte dei borghi più belli

ALBINEN - Il Comune di Albinen è il 41esimo villaggio Svizzero a poter sfoggiare il Label "uno dei Borghi più belli della Svizzera". Nel 2017 - ricordiamo - il villaggio aveva suscitato un enorme interesse per i suoi singolari sforzi nell’attirare nuovi abitanti per combattere lo spopolamento in atto, problema comune a molti villaggi di montagna.

Il villaggio di Albinen - Aggrappato al pendio, Albinen colpisce per la sua spettacolare disposizione. Un complesso abitativo straordinariamente denso, composto da vecchi chalet in tronchi, fienili e fienili a incastro, tutti rivolti verso sud in perfetta armonia. L'aspetto esterno del villaggio è notevolmente uniforme e fotogenico. A 1.300 m. di altitudine, Albinen gode di un'idilliaca posizione panoramica di fronte alla valle del Rodano e alle cime alpine circostanti. Un privilegio accessibile solo a piedi fino alla metà del XX secolo, attraverso ripidi sentieri e vertiginose scale ancora percorribili.

Questa lunga storia di autosufficienza le ha permesso di conservare la sua autenticità di antico villaggio di montagna dell'Alto Vallese e di essere inserito nell'elenco dei siti di interesse nazionale. Le tradizionali case in legno, alcune delle quali risalgono al 15° secolo, sono strettamente impacchettate e annerite dal sole, in contrasto con il biancore immacolato della chiesa parrocchiale. La calma e l'aria pura di montagna completano il quadro di questo villaggio alpino unico nel suo genere.