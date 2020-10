Altre tre regioni italiane nell'elenco dei paesi a rischio

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha aggiornato l'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio. La nuova lista, che entra in vigore il prossimo lunedì 12 ottobre, comprende ora anche le regioni italiane Campania, Sardegna e Veneto. Oltre alla Liguria, che era già stata inserita alla fine di settembre.

E ora anche la Germania conta delle aree a rischio, che sono Amburgo e Berlino. In Austria sono stati aggiunti i Land Burgenland e Salisburgo.

Per quanto riguarda gli altri paesi, ora nell'elenco figurano anche Canada, Georgia, Giordania, Iran, Russia, Slovacchia e Tunisia. Mentre dal 12 ottobre non ci saranno più Bolivia, Namibia, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago.

Chi rientra da un soggiorno in un paese o una regione presente nell'elenco deve mettersi in quarantena per dieci giorni. Cosa significa? Una volta entrati in Svizzera, bisogna recarsi immediatamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio. E il proprio arrivo va notificato alle autorità cantonali competenti entro due giorni. Chi non osserva l'obbligo di quarantena o di notifica può essere punito con una multa fino a 10'000 franchi.