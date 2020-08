Isole Baleari e Belgio inseriti nell'elenco delle zone a rischio

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha ridefinito le Isole Baleari, il Belgio, Malta e l'India come aree particolarmente a rischio. Chiunque rientra in Svizzera da queste aree deve quindi sottostare a una quarantena di dieci giorni. Anche Albania, Andorra, Aruba, Belize, Gibilterra, Guam, Isole Faroe, Monaco e Namibia sono state aggiunte alla lista.

La modifica entrerà in vigore giovedì 20 agosto 2020, come annunciato oggi dall'UFSP. Serbia, Singapore, Guinea Equatoriale, Sao Tome e Principe e Arabia Saudita sono invece state rimosse dall'elenco.

Con quest'ultima modifica ci sono ora 53 Stati e regioni nell'elenco delle zone a rischio. In precedenza erano 46. Oltre a rinomate destinazioni di viaggio come Stati Uniti, Messico, Repubblica Dominicana e Sud Africa, ci sono anche diversi paesi dell'Europa orientale come Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Bosnia ed Erzegovina. La Spagna continentale è stata aggiunta all'elenco l'8 agosto. Le Isole Canarie non figurano sulla lista.

La quarantena per le persone che arrivano da uno Stato o un'area con un aumentato rischio d'infezione è in vigore dall'inizio di luglio. Chi fa rientro deve presentarsi entro due giorni alle autorità cantonali. 16'260 rimpatriati sono attualmente in quarantena.