Berna testa le FFP: il 60% non protegge abbastanza

BERNA - La mascherina protegge. Ma in circolazione ci sono troppi modelli di scarsa qualità. Parliamo delle FFP, le cosiddette “becco d’anatra”, da non confondersi con le mascherine igieniche.

Ebbene, secondo l’UPI e la Suva, oltre il 60% dei modelli testati ha rivelato effetti protettivi insufficienti. In un programma di campionamento, in ottemperanza al mandato federale, sono state controllate circa 60 maschere di protezione delle vie respiratorie in commercio in Svizzera. L’efficacia dei prodotti acquistati prevalentemente online e per la maggior parte recanti l’indicazione KN95, sono stati esaminati in un laboratorio della Suva.

L’esito mostra per il 60% dei modelli una protezione insufficiente, per cui UPI e Suva invitano tutti gli attori che attualmente importano, vendono o usano maschere protettive a essere particolarmente vigili.

Contro chi ha immesso sul mercato (importatori e rivenditori) maschere protettive delle vie respiratorie FFP ritenute insufficienti da UPI e Suva, le autorità hanno avviato dei procedimenti. Per i prodotti provatamente insufficienti sono previsti dei richiami o divieti di vendita. I richiami pubblici vengono pubblicati sul sito dell’Ufficio federale del consumo UFDC.

UPI e Suva precisano infine che le maschere protettive delle vie respiratorie immesse sul mercato, nonostante non fossero a norma dell’ordinanza DPI ovvero della EN 149, p. es. le maschere KN95, non si prestano per le situazioni di lavoro con emissioni di polveri. Inoltre, le maschere protettive delle vie respiratorie, immesse sul mercato nel rispetto delle condizioni semplificate decise dal Consiglio federale, si limitano alla protezione da infezioni e non possono essere denominate maschere protettive delle vie respiratorie FFP (ad aprile, ricordiamo, Berna aveva allentato le condizioni di importazione per i dispositivi di protezione individuali). Dove per motivi di sicurezza del lavoro è obbligatorio usare una maschera protettiva FFP, questa va sempre indossata.