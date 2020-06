Viaggio nella discoteca "incriminata", chi era presente è preoccupato

ZURIGO - La notizia della discoteca di Zurigo ha fatto presto il giro della Svizzera creando scalpore: un uomo che la sera del 21 giugno è stato ospite ad una serata al Club Flamingo è risultato positivo al Covid-19, infettando almeno altre cinque persone e costringendo 300 tra ospiti e dipendenti del club a restare in quarantena.

A.E.*, un giovane proveniente dal Canton San Gallo era presente quella sera, festeggiando con un collega. «Era bello pieno», ha detto il 23enne, raccontando come le persone ballavano intimamente, entrando in contatto senza problemi. «Era proprio come una serata normale». Non era infatti possibile per nessuno mantenere le distanze, e nessuno portava una mascherina.

Anche il 22enne B.I.* di Zurigo era al Flamingo quella sera. «Dentro era molto affollato», conferma il giovane. Le misure di distanziamento sociale non sono quindi state possibili in nessun modo.

B.I., come i suoi amici, ha dovuto fornire i propri dati, ma fino a oggi non ha ancora avuto notizie dalle autorità: «Trovo strano che non mi abbiano ancora informato», racconta, «ho saputo dell'evento dai media...». Si dichiara anche preoccupato: «Sono stato molto fuori durante la settimana e potrei aver diffuso ulteriormente il virus».

Anche A.E. si dichiara preoccupato: «Dato che eravamo tutti così vicini, molte persone avrebbero potuto infettarsi». Lui stesso ha poi lavorato tutta la settimana, entrando in contatto con i suoi colleghi. Da quando hanno saputo dell'evento, i due giovani sono rimasti a casa in isolamento. Hanno inoltre dichiarato di non avere alcun sintomo.

Il club stesso ha pubblicato una breve dichiarazione su Instagram sabato sera, nel quale ha dichiarato che effettuerà dei controlli più severi in futuro. Questo perché: «Ci siamo resi conto che ci sono ancora persone che si ammalano ed escono comunque, sottovalutando i propri sintomi».

Fino a nuovo avviso, il club rimarrà chiuso la domenica, e il personale verrà cambiato. Il sabato, invece, il club rimarrà aperto.

*Nomi noti alla redazione