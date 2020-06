Il giuramento delle Guardie svizzere sarà a porte chiuse

CITTÀ DEL VATICANO - Il giuramento delle Guardie svizzere che, a causa dell'emergenza Coronavirus, era stato spostato dal 6 maggio al 4 ottobre si terrà a porte chiuse.

«A causa dell'attuale situazione dovuta alla pandemia di coronavirus, e in accordo con i nostri superiori, l'evento avrà luogo senza pubblico - riferisce in una nota la Guardia Svizzera Pontificia - e in conformità con le attuali norme di protezione. Pertanto le 38 guardie presteranno il loro solenne giuramento il 4 ottobre senza ospiti. Genitori e familiari, invitati e delegazioni come pure il cantone ospite Basilea Campagna non potranno dunque prendervi parte». Verrà in ogni caso assicurata la trasmissione in diretta dell'evento.