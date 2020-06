Al Grütli con gli «eroi del coronavirus»

BERNA - La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga festeggerà il Primo Agosto sullo storico praticello del Grütli (UR) assieme agli «eroi di ogni cantone» che lottano contro il coronavirus.

È quanto si legge in un comunicato odierno della Società svizzera di utilità pubblica. Inizialmente era previsto un festeggiamento con la Società federale di lotta svizzera e circa 2000 invitati, ma proprio a causa del Covid-19 le grandi manifestazioni sono vietate.

Per questo è stato scelto di dedicare l'evento a chi lotta contro il virus. Saranno presenti fra le due e le tre persone per cantone, che hanno fatto e stanno facendo la loro parte in ospedali, farmacie, supermercati, nel settore della sicurezza, in quello della nettezza urbana e con l'aiuto ai vicini.