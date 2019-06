Addio alla 1a classe sui treni regionali? A Zurigo ci si pensa

ZURIGO - La 1a classe sui treni regionali? Inizia a essere messa in discussione a Zurigo, dove l’Unione dei trasporti pubblici zurighesi (Zvv) sta valutando la possibilità di abolire la suddivisione in classi sulla S-Bahn cittadina in vista della messa in funzione di nuovi convogli a partire dal 2030.

L’obiettivo? Rendere il servizio più efficiente. Nella città sulla Limmat così come altrove in Svizzera, infatti, i passeggeri aumentano, ma i treni non possono essere allungati a piacimento. Togliere quel posto di 1a classe su 5 che attualmente esiste sui convogli FFS farebbe guadagnare dello spazio e semplificherebbe l’esercizio.

Al Consiglio di Stato zurighese l’idea non piace: ci sono pendolari che prendono il treno solo perché possono sedersi in 1a classe e pagano di più contribuendo a ridurre il deficit di esercizio. Anche secondo il presidente della sezione zurighese di Pro Bahn, Urs Schaffer, un’abolizione della 1a classe non sarebbe «efficace»: garantirebbe più spazio sui treni, ma priverebbe i pendolari abituati alla classe superiore della quiete che caratterizza quello scompartimento.

Per l’esperto di traffico Rolf Steinegger, l’eliminazione della 1a classe non è «sensata»: «Una decisione del genere avrebbe sicuramente delle conseguenze», mette in guardia. «Chi può permettersi un abbonamento generale di 1a classe può anche permettersi un’auto: se fare il pendolare coi mezzi diventa complicato, può cambiare idea», spiega.